Novo Cangaço: assaltante de banco é condenado a 26 anos de prisão após roubo em Pacajá em 2018

Marcos Silva Duarte, acusado de integrar um bando que assaltou uma agência do Banco da Amazônia no município de Pacajá, sudoeste do Pará, foi condenado a 26 anos e 8 meses e 20 dias de prisão, em regime inicial fechado. A pena ainda inclui 800 dias-multa pelos crimes de associação criminosa e roubo, no estilo "novo cangaço", que é uma ação coordenada de ataques a policiais, tomada de reféns e uso de explosivos. O crime resultou no roubo de R$ 480 mil.

A condenação de Marcos foi pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O crime, como consta nos autos, ocorreu na madrugada do dia 7 de agosto de 2018. O bando do qual o réu fazia parte, segundo as investigações, além de explosivos, usou fuzis e outras armas restritas às Forças Armadas. O bando tinha cerca de 10 pessoas.



“Com relação à autoria dos delitos imputados quanto ao réu em questão, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista as provas constantes dos autos que direcionam nesse sentido, mormente os depoimentos firmes e seguros das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as quais, perante este juízo, corroboraram os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial, tais como os autos de reconhecimento fotográfico do réu e os depoimentos das testemunhas e corréus colhidos em sede inquisitorial”, diz a decisão.