Grupo fortemente armado invade cidade do MT e moradores filmam momentos de terror

Um grupo fortemente armado atacou Confresa, cidade do Mato Grosso, que fica a 1.160 km de Cuiabá e nas proximidades dos estados do Pará e Tocantins, na tarde deste domingo (9). A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso (Sesp-MT) confirmou o ataque ao quartel da Polícia Militar, uma viatura do Corpo de Bombeiros e invasão a empresa de segurança Brinks. Policiais da Força Tática já estão no município. Não relato de feridos.

Vídeos e áudios mostram a ação dos criminosos atirando para todos os lados e instaurando medo nos moradores. Em uma filmagem, os criminosos aparecem ao redor de um carro preto disparando atirando com fuzis para cima. Perto deles é possível ver um pequeno foco de fogo.

Outra gravação mostra a dimensão dos equipamentos que os envolvidos utilizam. Dois jovens se abrigam e registram um grito longe. Depois disso, um estrondo os assusta. “Foi uma granada”, diz um rapaz. “Estão roubando a blitz. O tiroteio está doido", diz o outro que filma a cena.

Por volta das 17h07, uma câmera de segurança mostrou cinco integrantes portando armas de longo alcance e coletes balísticos invadindo o que parece ser um quartel da PM.

Por meio de nota, a Sesp-MT informou à redação integrada de O Liberal que “equipes do policiamento especializado e de operações especiais do interior e da capital se deslocaram, por via aérea e terrestre, para reforçar as ações de segurança no local. Policiais da Força Tática já estão no município”.

Ainda conforme o comunicado, a Sesp disse que junto com todas suas forças de segurança atuam para restabelecer imediatamente a ordem pública no município. "O Governo de Mato Grosso reforça que manterá tolerância zero a atos do crime organizado e empregará todas as medidas necessárias na proporção e altura que o caso requer para encontrar e prender os criminosos e garantir a segurança da população", finaliza a nota.