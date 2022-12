Novo Cangaço: número de roubos a agências bancárias reduziu quase 90% no Pará, aponta Segup

O número de roubos a agências bancárias reduziu continuamente nos últimos quatro anos no Pará, informou a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Em 2018, houve 19 ocorrências. Em 2019, foram 15 agências roubadas na modalidade "vapor" ou "Novo Cangaço", quando a cidade é dominada pelos criminosos, que agem com muita violência.

Em 2020, três casos. Em 2021, nenhum registro. Entre 2 de dezembro de 2020 até 30 de julho deste ano (1 ano e 7 meses), nenhum caso foi registrado.

Os números apontam uma redução de 89.47% no número dessas ocorrências. Os dados destacam que as ações integradas e de inteligência estão alcançando o objetivo de reduzir os índices criminais e coibir esta prática criminosa.

O secretário da Segup, Ualame Machado, ressaltou esses números em entrevista à imprensa, na manhã de segunda-feira (5), em Belém. “Tivemos uma redução de 90% nessa modalidade criminosa e que, em alguns pontos do Brasil, têm aumentado. Aqui no Pará, passamos quase um ano e oito meses sem qualquer ocorrência dessa natureza”, afirmou.

A mensagem dada pelo secretário é a seguinte: o Estado conseguiu prevenir esse tipo de crime. Mas, quando ele ocorreu, deu uma resposta rápida e eficiente. "Uma resposta técnica, à altura do que a sociedade epera das forças policais", afirmou.

Ainda segundo ele, os equipamentos apreendidos certamente desarticularam essa organização. As forças policiais identificaram oito homens envolvidos na ação em Garrafão do Norte, dos quais quatro presos e quatro morreram em confronto com os agentes.

A calma nessa área foi interrompida em 1º de dezembro de 2020, em Cametá. E, neste ano de 2022, em julho, em Ipixuna do Pará, e, agora, em dezembro, em Garrafão do Norte, com o ataque a duas agências bancárias: Banpará e Caixa Econômica Federal.

O secretário Ualame Machado também disse que, nos roubos a bancos praticados no Pará, há o envolvimento de pessoas do Maranhão, Tocantins, Pernambuco e Piauí. “Mas, independente de onde elas estejam, nós vamos capturá-las. No caso de Cametá, prendemos envolvidos em vários estados do Brasil. E assim será feito todas as vezes que tentarem confrontar com ós órgãos de segurança do pará”, garantiu.

Na manhã de segunda-feira (5), representantes das Forças de Segurança do Pará apresentaram os resultados da operação que culminou na identificação de oito pessoas envolvidas no roubo às agências bancárias do Banco do Estado do Pará (Banpará) e Caixa Econômica Federal. O crime ocorreu na madrugada do último dia 30 de novembro, em Garrafão do Norte, município do nordeste paraense.

As forças de segurança identificaram e localizaram, na sexta-feira (2) e no sábado (3), na zona rural do município de Nova Esperança do Piriá, oito suspeitos envolvidos no crime.

A força-tarefa também apreendeu 16 armas e mais de 50 kg de explosivos

Na ação policial, quatro pessoas foram presas e outras quatro foram a óbito, após resistirem à ação policial efetuando disparos contra os agentes, que reagiram em ato de defesa. Todos os presos já foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde estão à disposição do Poder Judiciário.

A força-tarefa também apreendeu 16 armas, sendo 14 armas longas e duas armas curtas, além de mais de 50 kg de explosivos, diversas munições, coletes balísticos e rádios comunicadores. Também foram apreendidos cerca de 7 quilos de entorpecentes e uma quantia de aproximadamente R$ 40 mil, em espécie.

Mais de 130 agentes de segurança integraram a força-tarefa montada para apurar o caso, entre policiais civis e militares e Polícia Federal, além de peritos da Polícia Científica do Estado e agentes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

Pelo menos 15 pessoas estão envolvidas nos roubos em Garrafão do Norte

O comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Júnior, informou que o trabalho de busca aos criminosos começou, de forma imediata, após a ação em Garrafão do Norte.

E que foram acionadas a Tropa de Missões Especiais, além dos comandos operacionais de Capanema, Paragominas e Castanhal. Também contou com o apoio da Polícia Militar do Maranhão, que nos auxiliou para que fosse feito o cerco aos criminosos, facilitando o trabalho de localização de onde eles poderiam estar escondidos, afirmou.

Ataque a dois bancos em Garrafão do Norte deixou uma agência destruída e assustou os moradores da cidade (Marcelo Seabra/Agência Pará)

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, disse que as investigações do caso prosseguem para identificar outras pessoas envolvidas no crime.

"Vamos prosseguir com a investigação, pois há a suspeita de que pelo menos 15 pessoas estejam envolvidas. Seguiremos trabalhando para identificar não apenas os que participaram da ação de imediato, mas também os que deram apoio logística para o ocorrido”, disse.

Com essas prisões, o estado espera, agora, passar um novo grande período sem essas ações no Pará. Quando o inquérito for concluído, o caso passará para a Polícia Federal, já que uma das agências roubadas, a Caixa, é do governo federal.

O diretor-geral da Polícia Científica, Celso Mascarenhas, afirmou que há uma grande quantidade de material a ser periciado. "O trabalho integrado das forças de segurança nos deu uma gama de materiais que serão periciados para que possamos dar um resultado mais eficaz, integral e rápido para que a Polícia Civil possa ter provas para materializar o crime”, disse.

Como ajudar nas investigações policiais

A Segup reforça que todos podem ajudar os agentes de segurança na busca pelos criminosos. Quaisquer informações que possam auxiliar as forças policiais podem ser denunciadas pelo canal do Disque-Denúncia, 181 ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, onde podem ser enviadas as informações, em tempo real, através de fotos, vídeos e informações da localização. O sigilo e o anonimato são garantidos.