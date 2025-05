Morte de atriz mirim Millena Brandão é investigada pela polícia; entenda

A morte da jovem atriz Millena Brandão, de apenas 11 anos, ocorrida na última sexta-feira (2), gerou comoção nas redes sociais e acendeu o alerta sobre possíveis falhas no atendimento médico.

A Polícia Civil de São Paulo trata o caso como morte suspeita e investiga as circunstâncias da internação e do falecimento da artista, que passou por três hospitais públicos antes de morrer.

Millena começou a apresentar sintomas como dores de cabeça intensas, dores na perna, sonolência excessiva, perda de apetite e episódios de desmaio.

A família relatou que buscou atendimento médico em diferentes unidades de saúde, mas não obteve respostas conclusivas sobre o quadro da menina. Inicialmente, a suspeita era de dengue.

Após exames de imagem, surgiu a hipótese de um tumor cerebral, mas, mesmo diante do agravamento do quadro clínico, a família afirma que não recebeu um diagnóstico definitivo.

Família cobra respostas e atendimento é questionado

Durante a internação, Millena sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu. A comoção causada pela morte precoce da atriz mirim se intensificou após a declaração da mãe, Thays Brandão, ao portal G1: “Os médicos não disseram o que minha filha teve, nem o que a matou. Ficou um ponto de interrogação”.

A Polícia Civil, por meio do 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias), instaurou um inquérito para apurar os detalhes do atendimento prestado à criança. Laudos periciais foram solicitados e estão em andamento para auxiliar na investigação. A abertura do inquérito ocorreu após os pais da menina registrarem boletim de ocorrência no dia seguinte à sua morte.

As Secretarias Municipal e Estadual da Saúde também prometeram investigar se houve falhas nos atendimentos realizados nas unidades públicas. Até o momento, nenhum dos órgãos envolvidos detalhou oficialmente o quadro clínico ou a causa da morte de Millena.

Quem era Milena Brandão?

Com mais de 180 mil seguidores no Instagram, a menina dividia com o público registros de seus trabalhos como modelo e atriz. Integrante da Cia Artística En’cena, ela participou de produções televisivas como A Infância de Romeu e Julieta e A Caverna Encantada, do SBT, além de atuar na série Sintonia, da Netflix.

A comoção pela morte da jovem artista gerou uma onda de homenagens nas redes sociais, principalmente de colegas da companhia artística e fãs que acompanhavam sua carreira.

A dúvida em torno da real causa da morte, contudo, tem gerado indignação e cobrança por explicações por parte da família, que ainda lida com a dor da perda.

Millena deixa os pais, Thays e Luiz Brandão, e uma irmã de dois anos. A família segue aguardando respostas das autoridades de saúde e da polícia.

O caso continua sendo investigado, com expectativa para os laudos que possam esclarecer os motivos do falecimento da jovem atriz.