Acidente com embarcação deixa uma pessoa desaparecida em Icoaraci

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil foram acionados, na madrugada desta quinta-feira (9), para atender a ocorrência de uma embarcação de pequeno porte que teria virado no braço do rio 40 horas e do rio Maracacuera. Havia cinco pessoas na embarcação. Duas conseguiram nadar até a margem e a equipe dos bombeiros resgatou mais duas. Quatro já estão em segurança e logo devem ser ouvidos, para entender o que ocorreu. As buscas vão continuar por uma pessoa que ainda esta desaparecida.

Matéria em atuialização.