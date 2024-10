Picape bate na traseira de motocicleta e mata duas mulheres em Tomé-Açu

Iris Lindenes Santos da Rosa, de 26 anos, e Antônia Elaine Mayara Andrade, 28, morreram em um acidente de trânsito registrado na noite de quarta-feira (2/10), na Vila do Breu, em Tomé-Açu, nordeste do Pará. De acordo com a polícia, uma picape dirigida por Gleidson Igor Alvaro Trindade, de 39 anos, atingiu a traseira da motocicleta onde estavam as duas vítimas. Uma criança, de idade não revelada e que também ocupava a moto, ficou ferida com a colisão dos veículos.

A Polícia Militar foi acionada ao caso, ocorrido próximo a curva do Parauá, por volta das 19h30. Uma guarnição do 48º Batalhão se deslocou até o local e, assim que chegou lá, encontrou duas pessoas jogadas no meio da pista, que depois foram identificadas sendo Iris e Antônia. Com a batida, tanto a moto quanto a picape ficaram bastante danificadas.

VEJA MAIS

Ainda no local do acidente, a polícia descobriu que a população socorreu a criança que estava na moto junto com as duas mulheres. Até o momento, o estado de saúde da criança é desconhecido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil para saber se Gleidson foi ou não preso por conta do sinistro de trânsito. Em nota, a PC informou que prestou depoimento na Delegacia de Quatro Bocas, que apura as circunstâncias do acidente, e posteriormente foi liberado. Além disso, a instituição comunicou que perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação.