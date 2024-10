Idosa morre ao ser atropelada por ônibus na BR-163, em Santarém

Catalina Moreno, de 75 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus na Avenida Cuiabá, na BR-163, bairro do Cambuquira, em Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a idosa seria venezuelana e estaria atravessando a rua quando o acidente de trânsito ocorreu, na noite de segunda-feira (30/09).

O ônibus que atropelou a idosa fazia a linha para o Tabocal. Catalina, de acordo com as informações de testemunhas, era moradora de Mojuí dos Campos. A vítima estaria no local pois iria para a casa do filho, que mora na área do bairro Ipanema. Pessoas que trafegavam pela área acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para tentar socorrer a idosa, mas os socorristas que estiveram no local somente constataram o óbito.

Os agentes isolaram o local do acidente. O ônibus que atropelou a vítima permaneceu na via até a chegada da Polícia Militar. Não há detalhes sobre o que foi informado pelo condutor do ônibus durante o esclarecimento sobre o acidente. As pessoas que acompanharam a perícia informaram que a via tem pouca iluminação e isso pode ter contribuído para o atropelamento. Os familiares da vítima estiveram no local e passaram as informações sobre a identidade da vítima para as autoridades policiais.