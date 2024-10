Homem em situação de rua dorme sob caminhão e acaba atropelado e morto no Comércio

Um acidente envolvendo um homem em situação de rua e um caminhão ocorreu na noite desta segunda-feira (30), no bairro da Campina, em Belém. Valmir Ferreira, de aproximadamente 35 anos, foi atropelado e morreu no local. Conhecido como “Baby” pelos frequentadores da área, Valmir dormia nas proximidades da Praça do Relógio, na rua Padre Champagnat, quando foi atingido pelo veículo.

O caminhão, que estava manobrando em marcha ré, transportava gelo destinado à venda para comerciantes da área. Devido à baixa iluminação no perímetro, o motorista não percebeu a presença do homem deitado no chão. Testemunhas afirmaram que Valmir era natural de Augusto Corrêa e era conhecido pelo Centro Comercial.

Após o acidente, uma viatura da Polícia Militar foi acionada e conduziu o motorista à Seccional de São Brás para registrar o Boletim de Ocorrência e dar prosseguimento às investigações.

A área foi isolada para a realização de uma perícia,​ realizada pela Polícia Científica do Pará. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exame de necropsia para confirmar a causa da morte.

Até o fechamento desta reportagem, por volta das 22h30, ainda não havia confirmação sobre as medidas adotadas em relação ao motorista do caminhão.