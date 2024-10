Kiko, da Carreta Furacão, é atropelado por moto após dar pirueta no ar

Na noite do último domingo (29), um acidente inusitado ocorreu durante uma apresentação da carreta The Best Diversões na cidade de Posse, no nordeste de Goiás. O personagem Kiko, interpretado por Augusto Ferreira, foi atropelado por uma motocicleta após realizar uma pirueta no ar. O momento foi registrado por moradores que assistiam ao espetáculo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver Augusto subindo no teto da cabine da carreta, pelo lado de fora, e dançando para o público que estava na carroceria do veículo. Em seguida, ele realiza a pirueta no ar, mas ao cair no chão, é surpreendido por uma moto em alta velocidade, que o atinge e chega a arrastá-lo por alguns metros.

Apesar do susto, Augusto Ferreira tranquilizou os seguidores. "Graças a Deus, eu não fraturei nada. Não quebrei nenhum osso", disse o artista em um vídeo gravado após o ocorrido. Ele também explicou que resolveu realizar o salto arriscado a pedido das crianças que estavam assistindo à apresentação.

Segundo informações da CNN, o motociclista envolvido no acidente estava embriagado e tentou fugir do local, mas não houve necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Civil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)