'Carreta Confusão': Personagens de dois grupos do Carreta Furacão trocam socos em avenida

Quem um dia imaginou uma cena em que o Luigi, personagem do Super Mário Bros, e o Chaves, personagem do seriado, se enfrentariam em uma briga de rua no Brasil? Pois foi o que participantes do conhecido Trenzinho da Alegria presenciaram na noite da última quarta-feira (20), na Ponte Grande, em Pará de Minas, Centro-Oeste do Paraná. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, os personagens de dois grupos dos chamados Carreta Furacão protagonizaram uma briga generalizada no meio da avenida.

Não se sabe ao certo como a briga teria iniciado, mas vídeos que circulam na web mostram o momento em que os dois grupos se encontram, em sentidos opostos da mesma avenida e começam a dançar, como uma disputa. Em seguida, os personagens aparecem trocando socos e chutes entre si.

Em uma das cenas, é possível ver o Quico chutando o Chaves para defender o Luigi.

A confusão causou reações divertidas na internet, onde usuários buscaram identificar quais personagens teriam iniciado a briga entre as Carretas. Veja as análises dos usuários do X, antigo Twitter:

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com