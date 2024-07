VÍDEO: 'Fofão' da Carreta Furacão é atropelado por bicicleta durante apresentação

Uma apresentação do popular grupo Carreta Furacão acabou em acidente na noite deste domingo (14), na cidade de Aracruz, no Espírito Santo.

Durante a apresentação pelas ruas da cidade, o personagem Fofão foi atropelado por uma bicicleta após dar uma cambalhota da marquise de uma loja em Aracruz, no Espírito Santo.

O acidente foi filmado e compartilhado rapidamente nas redes sociais. Na gravação é possível ver o personagem caminhando tranquilamente pela marquise enquanto a carreta passa pela rua. Em determinado momento ele pula dando um mortal, mas antes de terminar a acrobacia é atingido por um ciclista.

Em conversa com o portal G1, Breno Nascimento Graciano, de 19 anos, responsável pelo personagem do Fofão, disse que está bem e que ninguém se machucou. “Eu estou bem, não me machuquei não, nem o ciclista. Foi só o susto mesmo. Faço pirueta, cambalhota, desde criança e nunca me machuquei”, afirmou.