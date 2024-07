VÍDEO: incêndio atinge assistência técnica de eletrodomésticos no bairro de São Brás, em Belém

Um incêndio destruiu totalmente uma loja de assistência técnica de eletrodomésticos no começo da tarde desta segunda-feira (15/7), na travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, entre as avenidas Magalhães Barata e Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, em Belém. Dois funcionários que estavam no local sentiram cheiro de queimado, por volta de 12h50, e descobriram o que estava acontecendo. Eles só tiveram tempo de fugir. A princípio, o fogo iniciou no telhado em uma placa solar, mas a causa só será determinada após a perícia. Por sorte, ninguém se feriu.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar o fogo alto e muita fumaça.O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) esteve no local para conter as chamas. E perto das 14h20 os militares já realizavam a operação de rescaldo, como aponta o Major João Luís, oficial tático e perito do CBMPA.

De acordo com ele, ainda não é possível esclarecer as causas do incêndio. Somente após perícias e a conclusão do laudo dos Bombeiros que se terá o detalhamento do que motivou o incidente. "Inicialmente, a equipe chegou e começou a fazer a contenção do incêndio, isolando [a área] para que não se estendesse para as demais edificações. O incêndio foi controlado e a gente seguiu com o rescaldo e evitando que ele [incêndio] volte", detalha o Major.

Sobre a investigação das causas do incêndio, o oficial do CBMPA ainda detalha: "Embora a gente tenha alguns informes, a gente vai fazer o nosso levantamento. Após o combate, e o rescaldo, a gente inicia o serviço de perícia. Depois do serviço de perícia, a gente pode apresentar novas informações". Segundo o Major, não houve muita dificuldade para que as chamas fossem debeladas, já que as equipes do CBMPA estão treinadas para esse tipo de ocorrência.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que, "devido a um princípio de incêndio, a travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, no perímetro entre as avenidas Magalhães Barata e Gentil Bittencourt, ficou temporariamente interditada" na tarde desta segunda (15/7). Agentes da Semob deram apoio no trânsito, orientando os condutores e garantindo a segurança viária até a liberação da via, que ocorreu por volta das 15h.