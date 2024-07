VÍDEO: Motociclista cai ao lado de viatura da polícia e tenta fugir, 'abandonando' passageira

Um motociclista que tentava escapar da abordagem policial protagonizou uma cena inusitada na tarde do domingo (14) em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Após cair da moto ao lado da viatura, o homem se levantou e tentou fugir a pé, abandonando a passageira no local.

O registro da ação foi filmado por um popular da região e publicado na página "Campo Grande Mil Fita 67" nas redes sociais. O vídeo mostra o momento da queda da moto, com os dois ocupantes caindo no chão. Logo em seguida, o condutor tenta levantar a motocicleta, mas não consegue e ameaça correr para longe, enquanto a passageira permanece no local.

A publicação gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversos comentários questionando a atitude do motociclista de abandonar a passageira. "O cara ia abandonar a mina?", questionou um internauta.

No final do vídeo, é possível ver que os policiais conseguiram pegar o homem. Até o momento, não há informações sobre o que motivou a abordagem da polícia e qual o desfecho do caso. A Polícia Militar não se pronunciou sobre o ocorrido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)