VÍDEO: Mulher colide moto em carro parado enquanto mexia no celular

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a tarde desta terça-feira (9), mostra o imprudente comportamento de uma motociclista que, distraída com o celular, colidiu na traseira de um carro parado em uma rua movimentada. As imagens que viralizaram, registradas por câmeras de segurança, mostram o momento do acidente, ocorrido na cidade de Manaus, no Amazonas.

No vídeo, é possível observar a mulher trafegando pela via enquanto mexe no celular. Ao se aproximar de semáforo, ela não percebe que o sinal está vermelho e continua acelerando. O carro à sua frente, que já estava parado, é então atingido em cheio pela moto.

VEJA MAIS

Com o impacto, a motociclista perde o controle do veículo e cai na pista. Nas imagens também é possível notar que o capacete da motociclista não estava devidamente fechado, o que o fez voar para longe após a colisão.

Felizmente, a motociclista sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada a um pronto-socorro para avaliação médica. Já o motorista do carro, que estava parado no sinal e seguindo as normas de trânsito, não se feriu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)