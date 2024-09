Motociclista morre após colidir com carro de passeio em São João do Araguaia

Um motociclista identificado como Ualiton Sampaio Gomes, de 28 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na vila Diamantina, em São João do Araguaia, sudeste do Pará. Tudo ocorreu na madrugada de domingo (29/09), quando a vítima teria colidido com um carro de passeio. Com o impacto, a moto pegou fogo. Testemunhas relataram que o condutor do automóvel teria fugido do local sem prestar socorro.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas de rotina na área e teria se deparado com um grupo de pessoas paradas na pista. Ao verificar do que se tratava a situação, perceberam que era um acidente de trânsito e a vítima estava jogada no local, já sem vida. A moto ficou destruída e estava sendo consumida pelo fogo. O carro envolvido, modelo Fiat Palio, capotou e parou com as rodas para cima.

A PM acionou a Polícia Civil e a Rodoviária Federal, que estiveram na área realizando os procedimentos cabíveis. A área foi isolada e o trânsito estava sendo orientado pelos agentes. Após a perícia no local, realizada pela Polícia Científica, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Marabá para exame de necropsia.