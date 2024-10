Carro de passeio cai de cabeça para baixo em canal no bairro da Pedreira, em Belém

Um carro de passeio caiu dentro do canal localizado entre a travessa Lomas Valentinas e a travessa Pirajá, no bairro da Pedreira, em Belém. O incidente foi registrado durante a tarde de terça-feira (01/10), enquanto chovia na capital paraense. Conforme as informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), o condutor foi socorrido com vida por moradores da área.

De acordo com o Ciop, o incidente ocorreu por volta de 16h. O motorista do carro de passeio era um idoso. Ainda não há mais detalhes sobre o que poderia ter ocasionado a queda do veículo no canal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima sendo resgatada por pessoas que passavam pela área. O veículo ficou de cabeça para baixo. Devido a chuva, a água havia se acumulado no canal e parte do carro ficou submersa.

VEJA MAIS

Os moradores precisaram quebrar a janela do banco do condutor para conseguir resgatar o motorista, que estava se afogando. Ainda segundo as testemunhas, o condutor do veículo teria passado mal enquanto dirigia. Os moradores acionaram uma ambulância para fazer o socorro do motorista, que ainda precisava de auxílio médico.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o estado de saúde do condutor para o Samu e aguarda o retorno.