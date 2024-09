Carro cai de cabeça para baixo em barranco na praia do Barro Branco em Outeiro

Um carro caiu de cabeça para baixo em um barranco na praia do Barro Branco, no distrito de Outeiro, em Belém. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (27/09). O capô do carro ficou totalmente amassado. Um casal que estava dentro do veículo sobreviveu a queda de aproximadamente três metros.

O motorista não teria conseguido parar o carro em um trecho sem proteção na praia. A mulher sofreu ferimentos na cabeça. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital Metropolitano. O homem não se feriu e esperou a remoção do veículo pelo seguro.

As informações foram divulgadas pelo perfil das redes sociais Outeiro News. No local não há barreiras de contenção. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que não compete ao órgão a sinalização de barrancos.