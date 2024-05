VÍDEO: 4 pessoas morrem em acidente de ônibus com alunos do IFPA de Castanhal e Vigia

Quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, na tarde deste domingo (26). O veículo, que transportava alunos e servidores para a cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

O ônibus levava pelo menos 50 pessoas. As vítimas que morreram foram identificadas pela Polícia Civil como a professora Amanda Cristiane da Silva Costa, o motorista conhecido como "Meireles", a servidora Suany Couto Teixeira Nunes e um aluno, ainda não identificado, de aproximadamente 16 anos.​

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Tucuruí, algumas das pessoas feridas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e postos de saúde do município. Aqueles em estado mais grave foram levados para o Hospital Regional de Tucuruí.

acidente ônibus ifpa de castanhal Imagens cedidas por Neto Alves Imagens cedidas por Neto Alves Imagens cedidas por Neto Alves Imagens cedidas por Neto Alves Imagens cedidas por Neto Alves Reprodução @Christianemanoel

A Polícia Científica do Pará (PCPA) foi acionada para fazer a remoção dos corpos. O local do acidente será periciado. Testes e exames realizados pelos peritos deverão esclarecer as causas e circunstâncias do acidente.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, no local do acidente, os alunos estariam a caminho da cidade de Tucuruí para participar dos Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024).