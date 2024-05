Helder Barbalho lamenta mortes em acidente com ônibus do IFPA de Castanhal e Vigia em Tucuruí

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais para lamentar a morte de quatro pessoas que estavam no ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Castanhal e Vigia, neste domingo (26).

No X (antigo Twitter), Helder disse: “Presto toda a minha solidariedade aos familiares e amigos das quatro vidas que foram perdidas no grave acidente com um ônibus em Tucuruí, e reitero meu desejo de pronta recuperação aos feridos, que recebem atendimento no Hospital Regional de Tucuruí e também na estrutura municipal de saúde da região. Seguirei acompanhando o caso e as investigações sobre as circunstâncias do acidente”.

O acidente ocorreu na tarde deste domingo. O ônibus transportava cerca de 50 pessoas. O coletivo saiu da cidade de Castanhal, no nordeste paraense, e seguia para Tucuruí, no sudeste do estado, onde os alunos participariam nesta segunda-feira (27) dos Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024).

O veículo colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, em circunstâncias ainda não esclarecidas.