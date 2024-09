Menina de sete anos que desapareceu em praia de Outeiro é encontrada morta

A menina de 7 anos, identificada apenas como “Eloá”, que desapareceu na Praia Grande, em Outeiro, distrito de Belém, foi encontrada morta na segunda-feira (23/9). Ela havia sumido enquanto tomava banho no local, junto com a irmã de 3 anos, na noite do último domingo (22), quando a correnteza levou as duas. O pai, que estava na praia, conseguiu salvar apenas a criança mais nova.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), o corpo de Eloá foi encontrado cerca de 100 metros de distância do local em que ela desapareceu, após aproximadamente 24 horas de buscas pela menina.

Na tarde de segunda-feira (23), data da localização do corpo da criança, o CBMPA havia comunicado que equipes do Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF) seguiam com as buscas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.