Fim de semana teve duas mortes de adolescentes por afogamento no Pará

Dois casos de afogamento foram registrados no último final de semana apenas no nordeste do Pará. O mais recente aconteceu no domingo (21/7), na Praia de Ajuruteua, que fica no município de Bragança. A outra morte aconteceu no dia anterior, no sábado (20/7), na Vila da Penha, interior de Maracanã. Ambas as vítimas são adolescentes.

Na Praia de Ajuruteua, um adolescente de 17 anos desapareceu enquanto tomava banho. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) iniciou as buscas logo após o sumiço do garoto. Apesar dos esforços, o CBMPA não conseguiu encontrá-lo inicialmente.

Um familiar do jovem registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Bragança sobre o desaparecimento da vítima. O adolescente foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (22/7), nas proximidades do farol em Ajuruteua. O Corpo de Bombeiros informou em nota que “o corpo foi encontrado por moradores”.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do momento em que a vítima foi localizada. “Aqui na Praia de Ajuruteua tem um corpo boiando na frente da minha casa”, diz o homem na filmagem. O afogamento será investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Bragança.

Afogamento em Maracanã

Segundo o subtenente Sales, comandante do 132º Posto Policial Destacado de Vila da Penha, da Polícia Militar, informou que, por volta das 19h30 de sábado (20/7), a guarnição de serviço foi acionada por moradores sobre o desaparecimento de um adolescente em um trapiche da região. A vítima teria pulado na água para tentar salvar uma criança, mas acabou se afogando, enquanto a criança conseguiu ser resgatada.

As buscas pelo jovem de 16 anos contaram com apoio de moradores e familiares, além da PM e do Corpo de Bombeiros. Ainda na mesma noite, pescadores encontraram o corpo da vítima, que foi removido ao Instituto Médico Legal. O caso foi repassado à Polícia Civil, segundo o subtenente Sales.