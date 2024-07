Idoso fica ferido após ser atropelado ao atravessar a BR-308 em Bragança

Um idoso de 62 anos, que não teve a identidade descoberta, foi atropelado ao tentar atravessar a pista na BR-308, em frente ao Conjunto Habitacional Antônio Pereira Barros, bairro Jiquiri, em Bragança, nordeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (16/07), quando a vítima havia acabado de descer de um ônibus.

Os relatos iniciais são que o idoso desceu do coletivo e aguardava para atravessar a pista, quando foi atingido por uma caminhonete que fazia o transporte de alguns móveis. Com o impacto, a frente do veículo ficou amassada e o pára-brisa trincado. O idoso ficou caído no chão e testemunhas acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Uma viatura da Polícia Militar passava pela área e deu apoio na área, isolando a pista. O idoso teria ficado com várias escoriações pelo corpo e foi levado para uma unidade de saúde.

Depois do resgate do idoso, o trânsito na área foi normalizado. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do homem após receber os cuidados médicos. O caso teria sido apresentado na delegacia local.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que fez o resgate do idoso de 62 anos, e o encaminhou ao hospital. A Polícia Civil comunicou que equipes da delegacia de Bragança investigaram as circunstâncias do acidente.