Homem com sinais de embriaguez é detido ao tentar atropelar PM na orla do Maçarico

Uma confusão envolvendo um soldado da Polícia Militar do Pará e um condutor com sinais de embriaguez foi registrada, no final da noite de sábado (20), na orla do Maçarico, em Salinópolis, na região do Salgado paraense. A reportagem de O Liberal teve acesso ao​ boletim de ocorrência do caso. O homem com sinais de embriaguez foi identificado como José Leão da Rocha Neto, que dirigia um veículo modelo Kicks sob sinais visíveis de embriaguez, segundo o documento.

A ocorrência foi registrada após a equipe policial ser acionada sobre possíveis disparos de arma de fogo em via pública na área da orla. No local, conforme o boletim policial, o soldado Naslo Henrique Sousa Pereira relatou que estava dirigindo outro carro, modelo Fastback, quando o veículo Kicks se aproximou do seu retrovisor. Ao descer para averiguar a situação, Naslo encontrou o condutor do Kicks visivelmente embriagado.

De acordo com Naslo, ao tentar abordar o motorista do Kicks, este tentou atropelá-lo duas vezes, conforme consta no boletim de ocorrência. Em resposta, o soldado Naslo efetuou dois disparos no pneu do veículo para impedir a fuga e evitar um possível atropelamento, segundo o documento.

Ainda conforme o BO, na delegacia, o teste do etilômetro foi realizado no condutor do Kicks. O primeiro teste registrou 1.04 mg/L de ar alveolar. Já o segundo teste acusou 1.01 mg/L de ar alveolar, ambos acima do limite legal permitido, como assegura o boletim. Com base nos resultados, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante de José Leão.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias dos disparos. "Dois homens foram apresentados na Delegacia de Salinópolis após uma discussão no trânsito. Um deles é policial militar e teve a arma apreendida. O outro condutor foi autuado por alcoolemia e liberado após pagamento de fiança", finaliza o comunicado da PC.