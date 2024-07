'Bebezinho', suspeito de integrar facção criminosa do Pará, é preso no Maranhão

Benedito Leal dos Santos, conhecido como “Bebezinho”, foi preso na manhã deste domingo (21), em São Luís, no estado do Maranhão. Ele é suspeito de integrar uma facção criminosa com atuação no Pará. A prisão foi anunciada pelo governador Helder Barbalho através das redes sociais.

A operação foi conduzida pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil do Pará. Segundo o governador, “Bebezinho” é apontado como o suspeito de arquitetar atentados contra agentes do Estado e outras autoridades.

“A @pcdopara, através da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, prendeu Benedito Leal dos Santos - conhecido como Bebezinho - em São Luís, no Maranhão. Ele é acusado de liderar uma facção criminosa e arquitetar atentados contra agentes do Estado e outras autoridades”, afirmou Helder Barbalho no “X”, antigo Twitter.