Corpo de paraense morta em Curitiba tinha marcas de violência e sabão em pó

O corpo de Drielle Alice Teixeira Cezar da Cruz, de 27 anos, encontrada morta, seminua e suja de sabão em pó em uma kitnet de Curitiba (PR) no último dia 12, foi sepultado em Belém neste sábado (20). O traslado do corpo para a capital paraense foi possível após familiares e amigos arrecadarem cerca de R$ 14 mil.

Drielle foi encontrada morta na kitnet que havia alugado recentemente no Bairro Alto. Segundo a Polícia Militar (PM), ela estava seminua, com sinais de violência e com sabão em pó espalhado pelo corpo. A polícia não detalhou quais eram as marcas de violência e como elas foram provocadas. Por esse motivo, ainda não é possível afirmar se a jovem apresentava marcas de facadas ou tiros, por exemplo. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento.

A proprietária do imóvel foi quem encontrou o corpo. Após três dias sem notícias da inquilina, ela foi até o endereço. Sem resposta ao chamar por Drielle, a proprietária usou uma chave reserva para entrar e se deparou com o corpo da jovem.

Darlan, irmão da vítima, contou à imprensa de Curitiba que Drielle era uma pessoa reservada e havia se mudado para a capital do Paraná no dia 1º de maio em busca de emprego. Inicialmente, ela morou em uma república e recentemente havia se mudado para a kitnet.

“Não sabemos muito bem o que aconteceu com ela e ainda estamos aguardando informações da delegada. A Drielle era muito fechada e só soubemos que ela tinha ido embora do Pará depois de algum tempo porque o filho dela, que mora com minha mãe, ficou sabendo”, afirmou Darlan ao site Banda B.

A família desconhece onde Drielle estava trabalhando recentemente. Darlan e a mãe já prestaram depoimento à polícia. A Polícia Civil do Paraná afirmou que “segue investigando o caso e realiza diligências a fim de esclarecer os fatos e identificar o autor”.