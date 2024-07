Ex-marido é preso por ser suspeito de assassinar filha de deputado estadual

Nesta sexta-feira (19), Romero Xavier foi detido sob suspeita de envolvimento na morte de Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL). O crime ocorreu na residência da vítima, situada na zona rural de Nova Mutum, a 264 km de Cuiabá, em Mato Grosso. Romero é ex-marido de Raquel e o casal estava em processo de separação.

De acordo com informações apuradas pelo RD News junto à Polícia Militar, Romero foi detido ao chegar ao local, onde os policiais já faziam o isolamento da área do crime. Ele negou ser o autor do assassinato, mas foi encaminhado à delegacia da cidade para prestar mais esclarecimentos.

O corpo de Raquel foi encontrado pelo próprio pai. Além disso, foi relatado que uma moto Titan vermelha foi levada da casa dela. Ela foi morta com pelo menos 3 tiros.

Uma comissão de deputados estaduais, liderada por Eduardo Botelho (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), está se deslocando para Nova Mutum para oferecer apoio e solidariedade à família da vítima.

As equipes da Delegacia Municipal e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum dirigiram-se à região do Pontal do Marape, também na zona rural do município, para investigar as circunstâncias da morte de Raquel. O local do crime fica a aproximadamente 160 km do centro da cidade.

A Polícia Civil busca reunir todas as informações necessárias para esclarecer a autoria e os detalhes do crime.