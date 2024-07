Filha de deputado estadual é encontrada morta; polícia suspeita de feminicídio

Na manhã desta sexta-feira (19.07), a empresária Raquel Cattani Xavier, de 26 anos, foi encontrada morta na casa onde morava, na zona rural de Nova Mutum (a 264 km de Cuiabá). Ela foi assassinada a tiros e a suspeita é de que tenha sido um feminicídio. Equipes da Delegacia Municipal e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum seguiram para a região do Pontal do Marape para apurar as circunstâncias da morte.

Raquel Cattani é filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). Uma comissão de parlamentares, liderada por Eduardo Botelho (União Brasil), presidente da ALMT, se deslocou para a região para prestar apoio e solidariedade à família.

Segundo o portal Metrópoles, a vítima era produtora de queijos premiada mundialmente e tinha dois filhos: uma menina, de 3 anos, e um garoto, de 6.