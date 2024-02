Mulher é encontrada morta com sangramento no ouvido e mordidas no seio

Uma mulher identificada como Janaina Ribeiro do Nascimento, de 31 anos, foi encontrada morta na tarde de domingo (18), em um bar no bairro Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada com as roupas preservadas, mas apresentava hematomas e sinais de mordidas no seio e um sangramento no ouvido esquerdo. A causa da morte ainda não foi divulgada.

No local do crime também foram encontradas uma faca e um aparelho celular que a polícia acredita ser da vítima. Segundo depoimento de testemunhas, a vítima era usuária de drogas e atuava como garota de programa na região.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para coletar informações. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)