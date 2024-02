Mulher é executada com tiros na cabeça em garupa de moto, em Marabá

Uma mulher, identificada como Vitória Barbosa da Silva, foi executada com vários tiros na cabeça enquanto utilizava um serviço de mototáxi no início da noite deste sábado (17), em Marabá, sudeste do estado. A vítima trafegava pela rodovia federal BR-222 na altura do bairro Nossa Senhora Aparecida, mais conhecido como “Coca Cola”, na na garupa da motocicleta, quando foi atingida pelos disparos. As informações são do Portal Debate Carajás.

De acordo com as primeiras informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas, por volta das 19h40, a passageira do mototáxi foi encontrada já sem os sinais vitais. Ainda segundo os relatos iniciais, a vítima estaria de capacete. O corpo de Vitória ficou estendido em uma das pistas da BR-222, enquanto uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) da área foi acionada para removê-lo, e realizar a perícia científica.

A Polícia Militar do Pará (PM-PA) fez a preservação do local do homicídio. Ainda não há maiores detalhes sobre como o assassinato teria ocorrido, além da informação de que um único indivíduo, ainda sem identificação, teria feito os disparos com uma arma de fogo. O taxista condutor da moto não sofreu ferimentos, mas ficou abalado emocionalmente com a cena.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homícidio de Vitória Barbosa da Silva.