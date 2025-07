Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta sobre novos golpes via PIX e cartão; entenda

Propagandas falsas e cobranças indevidas por PIX ou cartão levaram a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) a fazer um alerta sobre o aumento de golpes, a partir de anúncios em redes sociais e aplicativos de serviços.

“Trata-se do golpe do falso fornecedor ou prestador de serviço. Nesse crime, os criminosos oferecem serviços e reparos, manutenções domésticas, transportes e até mudanças, para dar credibilidade, eles forjam depoimentos falsos de clientes indicando o fornecedor”, destaca Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

A Federação chama a atenção para os tipos de golpes. “Os golpistas podem pedir de maneira antecipada um pix para reservar um determinado horário para o serviço e depois desaparecem”, diz Faria.

De acordo com ele, há situações em que o falso fornecedor até pode realizar alguns serviços para o cliente como manutenção doméstica, mas na hora do pagamento exigem que seja com o cartão. “A partir daí aplicam o golpe da maquininha quebrada: dão para vítima uma maquininha com visor danificado e o valor inserido é bem superior ao serviço. O bandido também pode prestar atenção quando o cliente digita a senha e troca o cartão na hora de devolver”.

"Para evitar esses golpes, pesquisem bem sobre o prestador de serviços e, de preferência, peça indicações para familiares e amigos na hora de contratar esses fornecedores. Também evite fazer pagamento antecipado via Pix e em qualquer compra com cartão, sempre confira o valor na maquininha antes de digitar a senha. É importante que você insira o cartão na maquininha, e caso o tenha entregado ao vendedor, sempre verifique se o cartão é realmente o seu”, enfatiza o diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Veja como se proteger

A Febraban divulgou orientações simples para a proteção dos consumidores:

Pesquise o fornecedor com cuidado: antes de contratar, consulte o CNPJ no site da Receita Federal e leia avaliações em plataformas confiáveis. Desconfie de perfis recentes ou com elogios genéricos.

Peça recomendações: amigos, familiares e vizinhos são fontes mais confiáveis do que anúncios aleatórios na internet.

Evite pagamentos antecipados via PIX: especialmente se for a primeira vez que utiliza o serviço ou se tiver dúvidas sobre a reputação do profissional.

Atenção ao usar o cartão: sempre confira o valor na tela da maquininha antes de digitar a senha e proteja os números ao digitar.

Não entregue seu cartão: insira o cartão você mesmo e, ao recebê-lo de volta, verifique se é realmente o seu.