Adolescente invade escola e mata criança a facadas; outras três pessoas ficam feridas

Um menino de 9 anos foi morto a facadas e outras três pessoas ficaram feridas após um adolescente de 16 anos invadir a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, no Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (8). O agressor foi imobilizado por populares e apreendido pela polícia pouco depois do ataque.

A vítima fatal foi identificada como Vitor André Kungel Gambirazi. Segundo a Polícia Civil, ele foi atingido nas costas dentro da sala de aula e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Outras duas alunas, ambas de 8 anos, também foram feridas. Uma delas já recebeu alta, enquanto a outra passou por cirurgia no Hospital Santa Terezinha, em Erechim, e permanece internada em estado estável. A professora de 34 anos foi golpeada ao tentar conter o agressor e também está hospitalizada, recebendo acompanhamento psicológico.

De acordo com o prefeito Geverson Zimmermann, o adolescente entrou pela porta da frente da escola com a justificativa de entregar um currículo. Após pedir para usar o banheiro, ele lançou bombinhas no chão, com a intenção de assustar os alunos, e em seguida invadiu uma sala do 3º ano do ensino fundamental, iniciando o ataque com uma faca.

O agressor foi contido por moradores e funcionários da escola até a chegada da Brigada Militar. A Polícia Civil informou que ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas.

O jovem, morador do município, não possuía antecedentes criminais, mas fazia acompanhamento psiquiátrico há mais de um ano. O Ministério Público solicitou a internação provisória do adolescente e o responsabiliza por atos infracionais equivalentes a homicídio e tentativa de homicídio.

A administração municipal montou um espaço de acolhimento com psicólogos para prestar apoio a alunos, familiares e servidores. A escola, que atende 152 alunos, permanece fechada.