Mulher é encontrada morta dentro de casa com ferimento no pescoço, em Altamira

Liliane Neres Damasceno, 27 anos, foi encontrada morta na sala da casa onde morava, no bairro Sudam I, em Altamira, sudoeste do Pará, na madrugada de domingo (9). O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

O crime foi descoberto pelos vizinh​os, que notaram manchas de sangue na calçada da residência de Liliane. Preocupados, entraram na casa e encontraram a jovem morta. A polícia foi acionada.

As primeiras análises dos investigadores indicam que Liliane sofreu um corte profundo no pescoço, provavelmente provocado por uma arma branca. Além disso, hematomas pelo corpo da vítima sugerem que houve uma luta corporal entre ela e o agressor. A porta dos fundos da casa foi arrombada, o que levanta a possibilidade de o suspeito ter entrado por ali.

Em uma tentativa de disfarçar o crime como suicídio, segundo a polícia, o autor do homicídio deixou uma corda no pescoço da vítima antes de fugir do local. Esse detalhe chamou a atenção das equipes policiais.

Até o final da noite desta segunda-feira (10), nenhum suspeito de envolvimento no crime foi localizado pela polícia. A motivação para o crime não foi revelada.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.