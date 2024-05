PF prende uma pessoa e autua três PMs em ação contra empresas ilegais de segurança privada no Pará

Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal por porte ilegal de arma de fogo, na quinta-feira (23/5), em Marabá, sudeste do Pará, durante a operação nacional “Segurança Legal VIII”, que tem objetivo de fiscalização de combate a empresas clandestinas de segurança privada. Na mesma ação, só que em Santarém, oeste do Estado, a PF identificou três policiais militares que estariam atuando como seguranças privados com a arma da corporação sem curso de vigilante. Os PMs, que deveriam estar com armas da empresa de segurança, conforme legislação vigente, foram autuados e conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

O trabalho “Segurança Legal” feito pela Polícia Federal desde 2017, ocorreu em todos os estados brasileiros, menos no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes. No Pará, foram fiscalizados 22 estabelecimentos; dois em Belém, um em Marabá, dez em Santarém, três em Redenção e seis em Altamira.

De acordo com a PF, o resultado da operação no Pará foi: três autos de encerramento de atividades clandestinas lavrados, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), quatro armas apreendidas e dois autos de arrecadação de materiais irregulares, como coletes.

Em Marabá, único município do Estado onde houve prisão, a Polícia Federal precisou contar com apoio de grupo tático da instituição, por conta da suspeita de atuação de milícias na realização de segurança privada. A polícia confirmou que se tratava de um grupo clandestino de segurança privada armada, que foi autuado.