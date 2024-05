Adolescente desaparece ao pular no Rio Xingu, em Altamira

Um adolescente de 17 anos desapareceu após pular no rio Xingu, em Altamira, sudoeste do Pará. As buscas por Marcelo Vinicius iniciaram ainda no domingo (19/05), dia que ele pulou no trapiche e sumiu. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM), familiares e amigos do jovem estão na orla do município onde realizam a procura. As buscas continuam na manhã de segunda-feira (20).

Conforme os relatos policiais, Marcelo entrou no rio durante a tarde. Ele havia saído de casa e informou aos familiares que iria jogar basquete com amigos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem momentos antes de pular do trapiche. Os relatos iniciais são que Marcelo não sabia nadar tão bem, mas durante o momento de diversão acabou decidindo entrar no rio.

Duas embarcações foram utilizadas pelos bombeiros durante o início das buscas, que foram interrompidas durante a noite devido a pouca visibilidade. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros também encontraram dificuldades, devido a coloração da água. A área onde o adolescente pulou foi vistoriada, mas ele não foi encontrado. Já nesta segunda, os familiares de Marcelo foram os primeiros a chegarem no local e, por conta própria, realizam a procura. Após a chegada da equipe do CBM, a área de busca deve ser ampliada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.