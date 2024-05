Pai é preso por estuprar própria filha indígena no interior do Pará

Um homem foi detido pela Polícia Civil acusado de estuprar a própria filha indígena, de 12 anos, na comunidade Volta dos Araras, Aldeia Terrawangã, em Senador José Porfírio, município do sudeste do Pará, depois que o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) pedir a prisão preventiva do suspeito, na última quarta-feira (15). Segundo o MPPA, a vítima denunciou que sofria abuso sexual pelo pai desde os seis anos de idade, durante uma palestra realizada na comunidade, sobre a campanha “Maio Laranja”, que tem como tema o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O pedido de prisão preventiva visava impossibilitar a continuidade da prática criminosa, que é considerada crime hediondo, que já acontecia por anos, bem como evitar a evasão do acusado da comunidade. Após a decretação da prisão, o homem ainda empreendeu fuga, tendo sido capturado pela Polícia Civil no município de Altamira.

A criança e a mãe estão recebendo atendimento psicológico e acolhimento através do Conselho Tutelar do Município.