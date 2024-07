Todos os tipos de violência contra mulheres registram aumento no Brasil em 2023

O Brasil registrou o crescimento de todos os tipos de casos de violência contra mulheres em 2023. As ameaças foram a categoria de crime mais comum, com um total de 778.921 ocorrências no ano passado, contra 668.355 em 2022 - representando um crescimento de 16,5%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira (18).

Já o stalking (tipo de perseguição) teve a maior alta percentual (34,5% na comparação com as taxas por 100 mil habitantes), com 77.083 registros em 2023, contra 57.294 no ano anterior. Os feminicídios também cresceram no período. De 2022 para 2023, houve alta de 0,8%, com 1.455 e 1.467 vítimas, respectivamente.

Feminicídio

No caso dos feminicídios, segundo o levantamento, 63,6% das vítimas são negras. A faixa etária que se estende dos 18 aos 44 anos corresponde a 71,1% dos casos. Mais da metade das mortes se dá em casa: 64,3%. Entre as que morreram, 63% foram vítimas do parceiro íntimo; o ex-parceiro é o autor do crime em 21,2% dos casos.

E ainda de acordo com o levantamento, a cada 10 casos, 9 autores de assassinatos de mulheres são homens. Além disso, as MPU (medidas protetivas de urgência) ultrapassaram a barreira do meio milhão: houve concessão de 540.255 delas. A Justiça acatou mais de 8 a cada dez pedidos: 81,4%. O número 190 foi acionado 848.036 vezes para reportar episódios de violência doméstica.

Outros crimes

Além disso, o aumento dos registros de violência psicológica cresceu para 33,8%, totalizando 38.507 mulheres. No mesmo sentido de crescimento caminharam os crimes sexuais com vítimas mulheres: o estupro (incluindo o estupro de vulnerável, que ocorre quando a vítima é menor de 14 anos ou quando, sendo maior, não está em condições de consentir) cresceu 5,3% no período, vitimando pelo menos 72.454 mulheres e crianças do sexo feminino.