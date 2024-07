Polícia Militar apreende 19 quilos de droga dentro de táxi em Santarém

Uma quantidade aproximada de 19 quilos de droga foi apreendida, pela Polícia Militar, em Santarém, no oeste paraense, na noite de sábado (20). O material ilícito estava dentro de um táxi, nas proximidades do Porto do DER, na grande área da Prainha.

O passageiro que trans​portava o material, segundo a polícia, foi identificado apenas como Rui. A polícia suspeita que a droga seria despachada para alguma embarcação naquele porto.

Após a abordagem, o suspeito foi conduzido juntamente com a droga para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Na delegacia, Rui exerceu seu direito de permanecer calado e não se pronunciou sobre sua prisão.

A Polícia Militar reforça que continua realizando, diariamente, diligências e rondas na tentativa de combater o tráfico de drogas na região de Santarém, sobretudo nas proximidades da área portuária da cidade, por onde criminosos costumam escoar a droga.