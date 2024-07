Duas pessoas morrem após colisão de carro e moto em estrada no Pará

Um grave acidente de trânsito no KM 23 da PA-324, no município de Nova Timboteua, nordeste paraense, resultou na morte de duas pessoas. O caso ocorreu por volta das 7h15 deste domingo (21) e envolveu um carro de passeio, modelo Fiat Uno, e uma motocicleta, que pegou fogo.

Uma das vítimas foi identificada como Ricardo Nunes de Oliveira. A identidade da segund​a pessoa morta ainda não foi confirmada. Mas, segundo a polícia, trata-se de um homem. Ambos estariam na motocicleta e seguiam sem capacetes. O motorista do carro de passeio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para um hospital. O estado de saúde dele não foi informado.

Ainda de acordo com informações da polícia, a dinâmica do acidente não foi esclarecida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o Fiat Uno bastante destruído na parte da mata próxima ao acostamento. A motocicleta aparece jogada no meio da pista, e os corpos das vítimas, cobertos, estão próximos ao veículo.

Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) estiveram no local para realizar o levantamento de informações que irão auxiliar nas investigações. A Polícia Científica do Pará realizou a análise e remoção dos corpos, coletando elementos que vão ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

"A Polícia Civil informa que um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta no KM 23, PA 324, trecho pertencente ao município de Nova Timboteua, foi registrado na manhã deste domingo (21). Dois homens morreram”, informou a Polícia ​Civil.

Já o Corpo de Bombeiros confirmou que “atendeu à ocorrência e que os dois ocupantes da moto faleceram. O motorista do carro foi conduzido para atendimento médico”.