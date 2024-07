Menino de seis anos morre em parque aquático durante passeio com família

“O local não tinha salva-vidas”, afirma a mãe de Samuel Santos da Silva, menino de 6 anos que morreu afogado nesta terça, 23 de julho, na piscina de um parque aquático na cidade de Piracuruca, no estado do Piauí, em entrevista à TV Verdes Mares. (Com informações do G1 Ceará)

Segundo a mãe de Samuel, quem tirou a criança da piscina foram pessoas que estavam com ela e que tentaram reanimar o garoto, mas que não havia salva-vidas. A família, da cidade de Ubajara, afirma estar muito abalada com a morte do garoto, que será sepultado na tarde desta quarta (24).

Samuel, que era autista, se divertia no parque com a mãe e amigos, quando a tragédia ocorreu por volta das três horas.

“O menino se afastou do grupo de amigos com quem brincava e acabou caindo em uma parte mais funda da piscina”, contam testemunhas. De acordo com elas, pouco depois, o corpo foi encontrado boiando, sem sinais de vida.

Conforme Ana Paula, mãe de Samuel, a criança disse para ela que ia passear no parque. A mãe avisou que havia uma piscina funda e que não era para ele pular. “Foi quando uma pessoa de repente chegou pra mim e disse que tinha um menino afogado e eu corri pra ver se não era ele, o Samuel", contou Ana Paula.

Ela continua o relato afirmando que uma equipe de médicos atendeu Samuel de forma muito rápida, mas que não foi possível salvá-lo. “Pela profundidade da piscina, da altura que ele pulou, ele engoliu muita água e ocasionou um afogamento", finaliza Ana Paula, emocionada.