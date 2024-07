Adolescente morre afogado no município de Maracanã

Um adolescente morreu afogado, na vila da Penha, interior de Maracanã, no Pará, na tarde do sábado (20/7). Os moradores do local ficaram abalados diante da tragédia.

VEJA MAIS

De acordo com o portal Conexão Notícias, que divulgou por meio das redes sociais, o adolescente foi identificado pelo prenome de Jhonata, que era morador da vila. O adolescente teria pulado de uma ponte e acabou desaparecendo.

Moradores do local fizeram várias buscas e conseguiram localizar o corpo do adolescente. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado e fez a remoção do corpo.