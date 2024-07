‘Dadinho’ é morto a tiros por homem encapuzado na noite de sábado em Marituba

Jhonatan Chaves da Silva, o “Dadinho”, foi morto a tiros na noite do último sábado (20), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu por volta das 21h30, na casa dele, no momento em que a companheira da vítima estava amamentando a filha do casal, que tem 1 ano. Pelo menos 6 tiros foram efetuados contra Dadinho, de acordo com as primeiras informações da testemunha.

Ao ouvir os disparos, Giovana achou que eram bombinhas, como relatou à polícia. Sem se preocupar, permaneceu na cama onde ela estava. Pouco tempo depois, Jhonatan entrou no quarto – onde a mulher e a filha estavam - se arrastando e gravemente ferido. Mesmo com ferimentos, Dadinho ainda pediu ajuda à mulher para segurar a porta, pois o autor dos disparos estava tentando entrar no quarto.

Nesse momento, a companheira de Jhonatan começou a gritar por socorro e viu que o suspeito estava com o rosto encapuzado. Em seguida, o homem fugiu. A mulher de Jhonatan relatou à polícia que não viu o rosto do atirador e não tinha conhecimento de ameaças contra o marido. Dadinho, que normalmente cuidava da filha, Mariah, havia levado a criança para a mãe amamentar pouco antes dos disparos. A mulher deu de mamar à filha e, minutos depois, ouviu os tiros.

As motivações do homicídio são desconhecidas. O suspeito fugiu e não foi localizado. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local para preservar o local do crime até a chegada da Polícia Científica.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura a morte de Jhonatan Chaves da Silva registrada neste sábado (20), em Marituba. “Perícias foram requisitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, finaliza a PC.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.