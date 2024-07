Carro de pipoca pega fogo na nova orla de Salinas, neste domingo (21)

Um carro de pipoca pegou fogo, na tarde deste domingo (21), na nova orla de Salinópolis. moradores da área e pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com a ocorrência. A causa do fogo seria a explosão de dois botijões de gás que ficam no carrinho, mas a informação so será confirmada após o trabalho do Corpo de Bombeiros.

De acordo com imagens de camêras de telefones celulares, o carrinho teve perda total. E a informação que foi repassada é que as pessoas que passavam pelo local e outros ambulantes que conseguiram apagara as chamas, mas mesmo assim o carro de pipoca teve perda total.

Um dos vídeos mostra o momento da Chegada da equipe do Corpo de Bombeiros ao local e várias pessoas chegaram a vaiar, pois as chamas já tinham sido apagadas. Com baldes de água e extintores, eles conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se alastrasse.

Ainda de acordo com informações de pessoas que estavam no local, os ambulantes organizaram uma coleta entre os veranistas que passeavam pela orla, buscando ajuda financeira para o colega que teve sua principal fonte de renda destruída pelo incêndio.