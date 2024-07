Adolescente morre afogado ao salvar amigo em rio de São João do Araguaia

Um adolescente chamado Vitor Emanuel dos Reis Santos, de 15 anos, morreu afogado após salvar um amigo que se afogava no Rio Araguaia, em Ponta de Pedra do Araguaia, a 60 quilômetros do centro urbano de São João do Araguaia, sudeste do Pará. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (22/07), quando a vítima se divertia com outros colegas no local.

Segundo relatos de familiares da vítima, Vitor Emanuel estava em um retiro com amigos, aproveitando os últimos dias de férias. Ele chegou ao local durante a manhã e, quando conversava na beira do rio, viu que um amigo se afogava. Ele entrou na água e conseguiu empurrar a pessoa para a beira do rio. No entanto, acabou sendo levado pela correnteza. A família acredita que o jovem tenha ficado cansado após salvar a vida do amigo e foi arrastado para a parte funda do rio.

Vitor Emanuel era morador da Folha 28, Núcleo Nova Marabá. Após desaparecer na água, o corpo foi localizado e resgatado por moradores da área algumas horas depois. A Polícia Civil e Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de remoção e encaminhamento do cadáver para os exames cadavéricos no Instituto Médico Legal de Marabá. O caso será investigado pela PC.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.