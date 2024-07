Adolescente morre afogado ao tomar banho em rio na cidade de Soure, no Marajó

O corpo do adolescente, identificado com Otávio Reis dos Santos, de 16 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18/07) no rio Paracauary, em Soure, no Marajó. O jovem estaria tomando banho no local, na tarde de quarta-feira (17/07), quando desapareceu nas águas.

As informações no local são de que Otávio é morador de Belém e teria ido a Soure para aproveitar as férias na casa de familiares. O jovem foi localizado pelos próprios parentes, nas primeiras horas da manhã. O corpo estava boiando próximo ao trapiche do município, local onde ele havia desaparecido.

O adolescente desapareceu por volta de 14h45. Ele e os amigos estavam próximos ao Porto da Balsa brincando. O jovem não foi mais visto. Os amigos avisaram os familiares de Otávio e o Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar as buscas no local. Apesar da procura, ele não foi encontrado e as buscas foram encerradas por volta das 18h, devido a pouca iluminação e risco a equipe de buscas dos Bombeiros.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará e foi informada que o corpo foi encontrado por moradores na manhã desta quinta-feira (18).