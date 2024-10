Homem é morto com tiro na nuca enquanto conduzia moto em Icoaraci

Alexandro Pereira Correa, de 43 anos, foi morto com um tiro na nuca na manhã desta quarta-feira (2/10), na passagem 3 de Maio, no bairro Maracacuera, que fica em Icoaraci, distrito de Belém. De acordo com a polícia, familiares relataram que vítima e o autor do crime se conheciam. Os dois estavam em uma motocicleta. Alexandro, que trabalhava em uma empresa de navegação, era o condutor do veículo e o suspeito, o garupa.

Conforme as autoridades, o garupa sacou uma arma e atirou contra a vítima, enquanto ela conduzia a moto e estava de costas para o suspeito, que fugiu e ainda não teve a identidade revelada.

As polícias Militar e Civil foram acionadas ao caso. Os agentes verificaram se o crime se tratava de um latrocínio, roubo seguido de morte. Porém, no bolso de Alexandro estava o celular dele, o que não corroborou para a suspeita de que o autor do crime tinha intenção de assaltá-lo. No entanto, apesar da morte da vítima ser tratada como homicídio até o momento, nenhuma hipótese é descartada.

