Homem é morto a tiros no quintal da residência em São Domingos do Araguaia

Um homem chamado Aderico de Araújo foi morto a tiros no quintal de uma casa na vila Cristalina, a 15 km do perímetro urbano de São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (30/09). Segundo testemunhas, a vítima ainda teria tentado fugir correndo para os fundos da residência, mas foi alcançado e executado.

O crime teria ocorrido por volta de 8h30. As testemunhas informaram à polícia que, após ser atingido pelo primeiro disparo, Aderico correu. Devido a lesão, ele não conseguiu ir longe e quando caiu foi alvejado por mais disparos de arma de fogo. Após o homicídio, vizinhos acionaram a Polícia Militar, que foi ao local e constatou o crime. O imóvel onde Aderico foi morto pertence a uma idosa. Ela não tem parentesco com o morto e passou mal depois de ver o crime na propriedade.

Ainda conforme a polícia local, não há informações concretas sobre o que poderia ter motivado o homicídio. No entanto, os policiais relataram que a vítima seria suspeita de ter envolvimento com o tráfico de drogas na área. A Polícia Civil está responsável por esclarecer se o crime foi cometido por uma ou mais pessoas, pois nenhum morador soube passar mais detalhes sobre a situação. O corpo de Aderico foi removido por uma equipe da Polícia Científica, que encaminhou o cadáver para mais exames no IML de Marabá.