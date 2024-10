Homem é morto com facada no pescoço durante briga de bar em Cametá

Valdelino do Carmos de Souza, de 27 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço na noite de segunda-feira (30/9), durante uma briga de bar na Vila Mupi, que fica em Cametá, nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, o suspeito de ter cometido o crime é conhecido como “Thola”, e está foragido até o momento.

Por volta das 19h, uma guarnição do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) foi acionada para verificar a situação de um homem que havia sido socorrido ao Hospital Regional de Cametá após ter sido esfaqueado e que não tinha resistido ao ferimento. A PM então se dirigiu ao local e, chegando lá, descobriu que a vítima era Valdelino.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava em um bar que fica na Vila Mupi quando ocorreu uma discussão entre algumas pessoas jogando bilhar. Em seguida, o suspeito, ‘Thola’, desferiu uma facada no pescoço de Valdelino. Ainda não se sabe o motivo por trás do homicídio.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. O suspeito é procurado pela PM e PC. Em nota, a PC informou que o crime de homicídio é apurado pela Delegacia de Cametá. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181.