Suspeito de homicídio invade residência, faz criança refém e acaba morto em Cametá

Um homem que não teve identidade revelada morreu durante uma ação policial na cidade de Cametá, localizada no nordeste do Pará, na tarde quinta-feira (19). Durante a operação, o suspeito invadiu uma residência, onde fez uma criança refém. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo.

De acordo com informações do 32° Batalhão de Polícia Militar (32° BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX), os agentes receberam uma denúncia anônima relatando que um suspeito de homicídio estava em posse de uma arma de fogo.

A guarnição foi direcionada à residência onde o suspeito estava, localizada na travessa Vicente de Castro, no bairro Cidade Nova. Ao perceber a presença dos policiais, o homem reagiu atirando contra a equipe e tentou fugir.

Durante a fuga, o suspeito invadiu outra casa, fazendo uma criança refém. Com a ajuda de um familiar, o menor conseguiu escapar. Apesar das tentativas de negociação, o homem continuou armado e voltou a disparar contra os policiais, que revidaram. O suspeito foi alvejado e, em seguida, encaminhado ao Hospital Regional de Cametá, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia identificou que o homem estava foragido do sistema penal e acumulava oito processos criminais. No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre.40, um carregador com cinco munições e um aparelho celular. Todos os itens foram levados para a delegacia local, onde os procedimentos legais foram realizados.