Casal é eletrocutado após marido tentar desligar disjuntor enquanto ventilador pegava fogo no Pará

Manoel Raimundo de Souza Cruz e a esposa dele, Andréia Cintia Magalhães Pompeu, morreram após terem sofrido uma descarga elétrica na madrugada desta sexta-feira (27/9), em uma casa na PA-151, próxima a um lugar chamado de “Abacatinho”, no distrito de Carapajó, em Cametá, nordeste do Pará. O pai de uma das vítimas disse à Polícia Militar que os moradores do imóvel estavam dormindo quando, por volta de 1h, um ventilador entrou em curto-circuito e depois pegou fogo.

Foi então, ainda conforme o relato do genitor de uma das vítimas às autoridades, que Manoel se dirigiu até o disjuntor, que fica próximo da porta de saída da casa. Ao tentar desligar a rede elétrica da residência, o homem acabou sofrendo uma descarga elétrica e ficando preso no disjuntor. A esposa, Andréia, tentou tirar o marido do local e acabou sendo eletrocutada enquanto tentava ajudá-lo.

Depois disso, a família conseguiu retirar os corpos do casal por conta própria. O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) foi acionado para a ocorrência e constatou que a morte de Manoel e Andréia tinha sido um acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.