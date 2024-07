Cantor paraense morre após sofrer descarga elétrica em show em Salinas

O cantor Ayres Sasaki faleceu, no último sábado (13), no município de Salinópolis, no nordeste do Estado. Segundo as primeiras informações, a morte do cantor foi causada por uma descarga elétrica no equipamento de som durante sua apresentação em um hotel. O corpo do artista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal para a realização de perícia.

No perfil do Instagram do artista, amigos, conhecidos e fãs lamentaram a morte do cantor. Mensagens como "Ainda sem acreditar! Que Jesus conforte os corações dos familiares e amigos" e “Amado e insubstituível! Muito obrigada por ter trazido tanta alegria a esse mundo” foram algumas das mensagens postadas no perfil de Sasaki.

A Polícia Civil emitiu uma nota informando que a morte de Ayres Augusto Sasaki Matos está sob investigação da Delegacia de Salinópolis. “Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”, informou ainda o comunicado.

Em nota publicada no perfil oficial do hotel no Instagram, o estabelecimento diz lamentar a perda do músico e diz estar dedicado a prestar apoio à família da vítima. “Reiteramos nosso compromisso em colaborar plenamente com as autoridades competentes para os devidos esclarecimentos”, diz a postagem.

VEJA MAIS

Carreira musical

Ayres Sasaki, natural de Belém do Pará, destacou-se como cantor e compositor no cenário musical do rock paraense. Conhecido por abrir shows de grandes bandas nacionais como CPM 22, Detonautas Rock Club e Dead Fish, Ayres combinava sua formação em Arquitetura com a paixão pela música.

Sua carreira profissional teve início em 2017, nos bares e pubs da Cidade Nova, em Ananindeua, marcando o início de sua trajetória musical. Em seu repertório, Ayres Sasaki incorporava influências marcantes do rock nacional, inspirado por bandas como Legião Urbana.